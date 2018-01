Tim Cook ha rilasciato un’intervista al Financial Post e ha parlato non solo di realtà aumentata, ma anche del nuovo speaker HomePod che Apple rilascerà a breve.

Per quanto riguarda la realtà aumentata, Tim Cook ha ribadito le sue opinioni su questa tecnologia considerata “molto più profonda di tante altre alternative, visto che amplifica le prestazioni umane“. Il CEO di Apple ritiene che la realtà aumentata continuerà a diffondersi velocemente in futuro: “L’AR è una tecnologia molto profonda, che cambierà il nostro futuro. Amplifica gli esseri umani e non li isola. Sono un grande sostenitore della realtà aumentata e noto che si sta diffondendo sempre più velocemente. Gli sviluppatori stanno creando tantissime app dedicate alla realtà aumentata e non potrei essere più felice di come stanno andando le cose”.

Tim Cook ha poi parlato dell’HomePod, dopo che Apple ne ha finalmente annunciato la data di lancio prevista per il 9 febbraio: “L’integrazione tra l’hardware dell’HomePod e iOS è una cosa che lo rende unico. La concorrenza ci sprona a migliorarci sempre di più ed è una cosa che mi piace. Ma se si prova a concedere in licenza qualcosa e poi competere con gli stessi licenziatari, questo è un modello molto difficile e bisogna vedere se può avere successo o meno. Pensiamo che qualcosa che mancava nel mercato fosse un’esperienza audio di qualità, un’esperienza davvero coinvolgente. La musica merita quel tipo di qualità, piuttosto che un suono cigolante”.

Ricordiamo che lo speaker smart HomePod sarà preordinabile dal giorno 26 gennaio presso il sito ufficiale Apple di Stati Uniti, Regno Unito e Australia e sarà disponibile in vendita presso i negozi fisici dal giorno 9 febbraio. Il dispositivo sarà in vendita al costo di 349 dollari.