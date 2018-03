Nella giornata di ieri, il CEO di Apple Tim Cook è stato a Washington DC per alcuni impegni ufficiali al Campidoglio.

Tim Cook si è intrattenuto con alcuni membri del Congresso a Capitol Hill, per parlare delle solite questioni legate a privacy e sicurezza. Tim Cook si è poi fermato a pranzo presso gli uffici del senatore Mark Warner, colui che tempo fa ha proposto un incontro tra aziende tech e Congresso per discutere di una legge che chiarisca una volta per tutte come comportarsi durante le indagini che coinvolgono smartphone e altri dispositivi elettronici.

Warner, un democratico che rappresenta la Virginia, è un grande esperto dell’industria tech. Quando Apple era nel bel mezzo della sua battaglia con l’FBI per sbloccare l’iPhone di San Bernardino nel 2016, Warner propose un disegno di legge che mirava a prevenire tali faide tra aziende tecnologiche e legislatori creando una commissione al Congresso per affrontare tutti i problemi legati al digitale e alla privacy. Su questa proposta, Cook si disse da subito favorevole affermando che si trattava della soluzione migliora. Quella legge non è stata mai discussa.