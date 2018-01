Lo House Energy and Commerce Committee degli Stati Uniti ha inviato una serie di domande formali ad Apple, Intel e altre società tecnologiche per avere maggiori dettagli sui problemi di sicurezza Meltdown e Spectre legati ai processori desktop e mobile.

Il Comitato del Congresso chiede alle aziende interessate di condividere nuovi dettagli sui loro accordi per tenere sotto controllo le informazioni su queste falle di sicurezza. I destinatari della lettera includono i CEO di Apple, Google, Amazon, AMD, ARM, Intel e Microsoft.

Ad esempio, nella lettera inviata a Tim Cook, i rappresentanti del Comitato scrivono che i problemi Meltdown e Spectre evidenziano la “necessità di ulteriori controlli per quanto riguarda le divulgazioni di vulnerabilità coordinate tra più parti“. E ancora: “Pur riconoscendo che vulnerabilità critiche come queste creano difficili compromessi tra divulgazione e segretezza, dato che la divulgazione prematura può dare ai malintenzionati il ​​tempo di sfruttare le vulnerabilità prima che vengano sviluppate e implementate le opportune correzioni, riteniamo che questa situazione abbia dimostrato la necessità di ulteriori verifiche per quanto riguarda divulgazioni di vulnerabilità coordinate tra più parti.

I destinatari hanno tempo fino al 7 febbraio per poter inviare le loro risposte. Da parte sua, Apple aveva già corretto gran parte di questi bug con update rilasciati a dicembre, prima che la notizia fosse resa nota.