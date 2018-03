In occasione della Giornata internazionale della donna, Tim Cook ha twittato una citazione di Malala Yousafzai e ha ringraziato “tutte le donne ispiratrici con cui lavoro in Apple”. Intanto, CNET premia Angela Ahrendts e il suo ruolo nell’azienda di Cupertino.

Nel tweet pubblicato poche ore fa in occasione della, Tim Cook ha ripreso una frase di Malala Yousafzai: “Al mondo ci sono due poteri: quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n’è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne“.ha poi ringraziato “tutte le donne ispiratrici con cui lavoro in Apple e tutte le donne che lottano per l’uguaglianza“.

Tim Cook ha citato Malala non certo per caso, visto che Apple sta aiutando la sua fondazione con una serie di collaborazioni. Il Malala Fund ha l’obiettivo di aiutare le ragazze dei paesi in via di sviluppo ad avere un’istruzione di qualità. Grazie all’aiuto di Apple, il fondo prevede di raddoppiare il numero di sovvenzioni tramite la sua rete Gulmakai e di avviare nuovi programmi di finanziamento in India e America Latina. Lo scopo è estendere l’istruzione secondaria a più di 100.000 ragazze. Apple aiuterà il fondo non solo con sovvenzioni economiche, ma anche con la fornitura di dispositivi tecnologici e personale specializzato.

Il fondo è stato creato da Malala Yousafzai e da suo padre. Nel 2012, i talebani cercarono di assassinare Yousafzai quando aveva solo 15 anni, perchè la ragazza aveva cercato di ottenere l’accesso alle scuole e ad una buona istruzione. Yousafzai sopravvisse miracolosamente a un colpo di pistola alla testa mentre stava tornando a casa su un normale scuolabus. Da allora, Yousafzai ha continuato a difendere sempre di più l’accesso delle ragazze all’istruzione. Nel 2014, Malala Yousafzai è diventata la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace.

Intanto, CNET ha premiato la responsabile retail di Apple Angela Ahrendts, come una delle donne più ispiratrici dell’anno per il mondo femminile: “Sotto la leadership di Andredt, Apple ha aperto negozi in nuovi paesi come la Corea del Sud e l’Austria, e ha iniziato a lanciare eventi e corsi gratuiti tramite il programma ‘Today at Apple’. Nel trimestre conclusosi a dicembre, i negozi Apple hanno ospitato oltre 200.000 sessioni di questo tipo“.