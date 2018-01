Tim Cook è stato invitato a parlare durante la cerimonia di laurea della Duke University che si terrà nel mese di maggio.

Cook è un ex alunno della Duke University e attualmente è membro del consiglio di fondazione dell’università. La cerimonia di consegna delle lauree si terrà il 13 maggio e Tim Cook terrà il discorso di apertura.

Dopo aver ottenuto la laurea in scienze biologiche ad Auburn nel 1982, Cook ha conseguito un MBA alla Duke nel 1988. Nel 2015, il CEO di Apple è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Duke e ha fatto parte della commissione per le politiche educative e finanziarie dell’università.

“Fin dal primo giorno in cui sono entrato nel campus più di 30 anni fa, la Duke è stata fonte di ispirazione e orgoglio, sia a livello professionale, sia per le grandi amicizie personali che ancora oggi durano” ha detto Cook. “E’ un onore ritornare per salutare la classe del 2018 che si appresta a vivere un nuovo capitolo della propria vita…”.

La cerimonia si terrà il 13 maggio.