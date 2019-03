di Antonella Nesi



“Mi sento un po’ come Dumbo. Dumbo è il perfetto simbolo della figura dell’artista, spesso un po’ strano e incompreso, e tra i personaggi Disney è quello che sento più vicino. Mi piace mettere un po’ di me in tutti i miei film e qui è stato facile”. Parola di Tim Burton, il regista visionario che ha diretto per Disney la nuova versione live action di ‘Dumbo’, nelle sale in oltre 700 copie dal 28 marzo, basata sull’amatissimo classico animato uscito nel 1941. Per l’uscita italiana e per ritirare stasera dalle mani di Roberto Benigni il David di Donatello alla Carriera, Burton è arrivato a Roma: “Sono felicissimo di essere qui sia per Dumbo che per il David. Amo Roma e, siccome gesticolo molto, alcuni mi prendono per italiano. E poi sia Roma che il circo (che in verità non mi è mai piaciuto per paura dei clown e per gli animali in gabbia), mi fanno sempre pensare a Federico Fellini, che considero un grande maestro. E anche il nome Medici del circo è in qualche modo un omaggio al suo mondo”, sorride il regista.

