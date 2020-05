Ai primi posti della classifica Billboard Hot 100 di questa settimana ci sono Say So di Doja Cat con Nicki Minaj e Savage di Megan Thee Stallion e Beyoncé. Cosa hanno in comune questi due brani? Che entrambi hanno spopolato grazie ai video virali su TikTok.

Insomma, se piaci a TikTok hai una marcia in più. TikTok, infatti, vanta oltre 800 milioni di utenti attivi che con i loro trend e le loro coreografie hanno cambiato l’industria musicale dell’ultimo anno.

Il primo brano ad aver beneficiato di TikTok è stato Old Town Road di Lil Nas X che è schizzata sulla Hot 100 della classifica Billboard dopo che migliaia di utenti hanno iniziato a ballarla online. Non diversamente hanno fatto Roxanne di Arizona Zervas, Juicy di Doja Cat e My Type di Saweetie.

E’ solo da quest’anno però che anche gli artisti hanno capito il potenziale di TikTok: per questo motivo Justin Bieber quando ha rilasciato Yummy a gennaio ha lanciato una sfida danzereccia ai fan, oppure Halsey che ha inviato l’anteprima del suo nuovo singolo con Marshmello direttamente alla star di TikTok, Charli D’Amelio per renderla da subito virale. Insomma ormai le case discografiche hanno capito il trucchetto e molti artisti fanno i furbetti… Basta notare la Top50 delle classifiche di Spotify per notare una buona percentuale di canzoni “da TikTok”.