“Il Consiglio di Stato conferma l’estraneità di TicketOne a ogni tipo di negligenza nel contrastare il fenomeno del mercato secondario di biglietti per eventi. Con la sentenza 02414/2020, il giudice amministrativo ha rigettato l’appello dell’’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la decisione del Tar del Lazio (sentenza 2330 del 2 marzo 2018) che annullava la sanzione pecuniaria nei confronti di TicketOne di un milione di euro per omessa adozione di misure contro l’acquisto multiplo di biglietti sui propri canali di vendita, attraverso i cosiddetti ticketbots. L’istruttoria era stata avviata dall’Agcm (Antitrust, ndr) a ottobre 2016″. E’ quanto si legge in una nota di Ticketone.

Fonte