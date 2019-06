TicketOne scende in campo contro l’Agcom, lamentandone inerzia sul fronte della lotta al secondary ticketing e minacciando l’authority di ricorrere alla magistratura. La società ha reso noti i contenuti di una lettera formale inviata il 21 giugno dal suo amministratore delegato, Stefano Lionetti, all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Nata nel 1998, TicketOne è la prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per eventi di musica, spettacolo, sport e cultura. TicketOne, che è leader in Italia nel proprio settore con diversi milioni di biglietti commercializzati attraverso la propria piattaforma multicanale, dal 2007 è entrata a far parte di un circuito europeo guidato dalla tedesca Cts Eventim.

