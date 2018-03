Ti voglio bene, la dedica di Renato Zero

(Post Facebook Renato Zero)

“Sperando che anche da lassù si possano ricevere messaggi…Te ne vai lasciando dietro di te il bell’esempio che sei stato per tutti. Il tuo rassicurante sorriso che spargevi come polvere magica su questi Italiani che non hanno resistito alla tua simpatia, amabilità ed eleganza. Ma il coraggio sarà la dote tua che si racconterà per sempre“. Inizia così il messaggio che Renato Zero affida ai social per ricordare Fabrizio Frizzi, scomparso domenica notte in seguito ad un’emorragia cerebrale. “Io personalmente mi sono beato della tua amicizia, discreta ma così meravigliosamente rumorosa – racconta il cantante su Facebook, condividendo una foto dell’amico – Mi ha rassicurato sapere che c’eri che eri una realtà, in un mondo dove le favole sono state avvelenate dall’ipocrisia e dalla crudeltà umana”.

“Il mondo non sarà lo stesso – prosegue – ma per tanti come me il tuo ricordo sarà come un richiamo costante e necessario per fare sempre meglio ed osare di più. Non ti perderai tra le nuvole perché il tuo papà che io ho ammirato tanto e al quale ho voluto un gran bene è già lì a riceverti”. “Stai sereno che ciò che hai lasciato ci difenderà dagli inverni che dovremo ancora attraversare – aggiunge il cantautore – Veglia sulla tua bellissima famiglia che lascerà sempre un posto a tavola e non permetterà al tempo di disperdere le tracce del tuo profumo e della tua presenza”. “Canterò per te e farò in modo che nella mia modestissima rappresentazione tu abbia ad essere sempre orgoglioso di me! – conclude Zero – Ti voglio bene Fabrizio e questo sarà per sempre”.