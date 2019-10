“Se non ti ho ammazzato adesso ci riuscirò domani…”. E’ una delle tante minacce che T. D., romano di 41 anni, ha rivolto all’uomo che aveva tentato di uccidere, mentre gli agenti della Polizia lo stavano arrestando. La vicenda, così come ricostruita dagli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, è iniziata alle 16:40 di venerdì in via Anagnina, vicino alla stazione di Ciampino. T. D. era alla guida di una monovolume quando ha incrociato la vittima che viaggiava su uno scooter, ha fatto una pericolosa inversione a U e ha iniziato un vero e proprio inseguimento.

