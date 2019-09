Gabriel Garko si è sposato in gran segreto?

Il rumor (lanciato dal settimanale Chi) è stato ripreso da molte testate giornalistiche ed un suo fan su Instagram glielo ha chiesto senza troppi giri di parole, chiedendogli espressamente se si fosse sposato con un uomo. L’attore ha risposto smentendo il rumor del settimanale: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali“.

Insomma, nonostante la fedina al dito, Gabriel Garko non si è ancora sposato e proprio in questi giorni si trova in Egitto insieme a Gabriele Rossi per partecipare al Gouna Film Festival.

Alla faccia di Garko, se io mi trovassi da solo in Egitto con Rossi sarei subito in ginocchio davanti a lui così: