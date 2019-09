“Ti aspettiamo”. Da Fiorello a Jovanotti, da Paola Turci a Loredana Bertè. Una pioggia di abbracci per Emma Marrone. La cantante su Instagram ha pubblicato l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero staccato dal polso, positiva conclusione del problema di salute per il quale aveva fermato la sua attività artistica. Al suo post, hanno replicato tanti amici e colleghi, con una gigantesca manifestazione d’affetto generale. “E noi ti aspettiamo!!”, scrive Fiorello, proprio come Cristina D’Avena. “Un abbraccio immenso” arriva da Loredana Bertè. “Cucciola mia, donna forte, quanto amore”, scrive Paola Turci. “Yeah” è il commento entusiasta di Jovanotti.

