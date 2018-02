Things, una delle migliori app per chi è alla ricerca di un task manager completo, si aggiorna con numerose novità.

Things 3 è un task manager con design moderno e semplice da utilizzare, insieme a funzioni avanzate utili sia per lavoro che per la vita privata. Installata questa app, puoi usare l’estensione di Things in qualunque app o parlare con Siri per aggiungere le attività nella casella Entrata; puoi raggrupare i progetti per aree di responsabilità come “Famiglia”, “Lavoro” o “Salute”, e rivederli regolarmente per restare sempre al passo. Inoltre, puoi gestire il tuo tempo in modo efficace: vedi gli eventi del tuo calendario insieme alle tue attività e pianifica la tua settimana di conseguenza, creando anche attività ricorrenti.

Things 3.4 presenta tre nuove funzioni: Collegamenti a Things, Automazione e Handover da altre app.

Things ora supporta un particolare tipo di link (o URL) che inizia con “things:”. Questo link può essere usato per passare velocemente a un’attività o una lista in Things da altre app. Per creare un link su iPhone o iPad, nell’angolo in alto a destra della lista tocca (v) > Condividi > Copia link. Nelle attività tocca un’attività per espanderla, quindi tocca ••• > Condividi > Copia link.

I link di Things possono anche essere usati per eseguire comandi al di fuori dell’app, per creare attività, mostrare filtri per etichette, effettuare delle ricerche e altro. Puoi usare app quali Workflow, Launcher o Launch Center Pro per automatizzare i tuoi flussi di lavoro più comuni.

Infine, altre app ora possono inviare facilmente i dati a Things. Ad esempio, MindNode, l’app di mappatura mentale, ti permette di fare il brainstorming delle tue idee e quindi passarle a Things come progetto.

Things 3 è disponibile su App Store al prezzo di 10,99€.