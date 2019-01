In questi giorni in Argentina si è messa in moto una macchina del fango contro Thelma Fardin. Prima la sorella dell’attrice l’ha accusata di essere una bugiarda con problemi psichiatrici, poi qualcuno ha fatto circolare un video che dovrebbe essere compromettente per la Fardin.

Raggiunta dall’inviata di una nota trasmissione tv, la ragazza ha dichiarato che le cose dette dalla sorella non corrispondono al vero e che avrebbe parlato per lei il suo avvocato, Sabrina Cartabia. Così è stato, visto che la Cartabia ha rilasciato un comunicato stampa nel quale parla appunto delle accuse di Carla Lescano:

“Posso dire che è molto doloroso che sua sorella non la sta supportando. Ma quello che ha detto non costituisce una prova per il processo. Questa ragazza ha un dolore molto grande perché il padre di Thelma ha abusato di lei. Quindi sapevamo che questa cosa poteva succedere. In qualche modo ci aspettavamo delle dichiarazioni simili. […] In relazione all’audio e al post nel quale una persona che fa parte della famiglia della mia assistita dice di non credere a Thelma, dobbiamo fare delle precisazioni. Questo audio non è stato inserito nelle prove della difesa al momento. Io e la mia cliente ricordiamo che l’indagine non è basata su pareri e convinzioni.

Le credenze costituiscono una prova molto debole, e colei che si è espressa, inoltre, non era al posto dei fatti né ha conoscenza di ciò che è accaduto in Nicaragua. La squadra che ha fatto la denuncia ha sia testimonianze sia prove di esperti, che confermano ciò che Thelma ha denunciato. La risposta a questo tentativo di tagliare i legami di solidarietà tra le donne, deve essere quella di stare unite tra noi, anche con coloro che possono dubitare”.

Perché nessuno vuole credere a Thelma Fardín?

Poniamo che abbia dei problemi psichiatrici, e quindi? Approfittarsi di qualcuno fragile mentalmente rende il reato doppiamente disgustoso.

Anche la sorella di Thelma è stata abusata e di questo mi dispiace, ha tutto il mio sostegno- — free dreamer 💫📖 (@_bebrave8_) 17 gennaio 2019

La sorella di Thelma Fardin che parla pubblicamente dei problemi psichici di Thelma… Thelma che sparisce dai social, non un IgS, non un tweet.. E le amiche actrices Argentinas non una parola a riguardo.. I direi che può bastare così! — Carolina 💛🐺 (@carol_andrea92) 15 gennaio 2019