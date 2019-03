È partito con una caduta di Tommaso Paradiso il tour 2019 nei palazzetti dei Thegiornalisti: ecco il video.

Una partenza col botto per i Thegiornalisti. Nel vero senso della parola. Il 27 marzo 2019 il gruppo di Tommaso Paradiso ha dato il via al tour 2019 nei Palasport con la data del Palazzetto del Turismo di Jesolo. Tutto è andato per il meglio. L’unico inconveniente è stato un piccolo scivolone del frontman della band, caduto sul palco durante l’esecuzione di Questa nostra stupida canzone d’amore.

Ecco il video di questo incidente fortunatamente senza conseguenze. Un episodio che ha solo suscitato l’ilarità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Thegiornalisti, Tommaso Paradiso cade sul palco: il video

Galeotta fu una botola rimasta aperta al centro della passerella proprio mentre Tommaso passava da quelle parti. L’artista, concentrato nel cantare al meglio uno dei brani più amati del loro repertorio, ha fatto un paio di passi all’indietro senza accorgersi della voragine.

Per sua fortuna gli addetti ai lavori hanno attutito il colpo, e senza farsi prendere dal panico l’artista è riuscito a proseguire nella sua esibizione, cantando anche da terra e riservando solo un’occhiata apparentemente non tenera agli uomini nella botola.

Ecco il video della caduta di Tommaso Paradiso:

Thegiornalisti tour 2019: da Jesolo al Circo Massimo

Il tour appena iniziato dai Thegiornalisti sarà probabilmente il più importante della loro carriera. Oltre alle date nei palazzetti, infatti, gli artisti hanno in programma un paio di appuntamenti in alcune location di assoluto prestigio a livello nazionale e internazionale.

Su tutte l’Arena di Verona, con un concerto speciale in programma il 1° maggio, e quest’estate il Circo Massimo, che li ospiterà il 7 settembre. Un onore straordinario per il gruppo di Tommaso Paradiso, prima formazione italiana a ottenere un palcoscenico così importante, riservato negli scorsi anni ad artisti del calibro di Roger Waters o della ‘nostra’ Laura Pausini.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti