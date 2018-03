Dopo il successo di Riccione i Thegiornalisti ripartono con il The Love Tour 2018: dieci tappe nei maggiori Palazzetti italiani.

Dopo il grande successo di Riccione e del loro Completamente Tour, i Thegiornalisti si preparano per un nuovo tour tutto italiano. Con il The Love Tour 2018, Tommaso Paradiso e compagni gireranno l’Italia per dieci concerti imperdibili.

The Love Tour 2018, i Thegiornalisti ripartono dai PalaSport

I Thegiornalisti partiranno il prossimo 21 ottobre dal PalaAlpitour di Torino, che avrà l’onore di ospitare la serata inaugurale della tournée. Seconda tappa a Casalecchio di Reno (Bologna) prima di trasferirsi alla Nelson Mandela Forum di Firenze (24 ottobre).

Il 27 ottobre tappa al PalaLottomatica di Roma e il 2 novembre a Bari (Palaflorio). Il tour dei Thegiornalisti proseguirà il giorno successivo (3 novembre) al Palapartenope di Napoli e l’8 novembre a Genova, RDS Stadium.

Ultimi tre appuntamenti a Padova, Kioene Arena, il 10 novembre, PalaGeorge di Montichiari l’11 novembre e infine il Mediolanum Forum di Assago il 18 novembre, data conclusiva del tour.

Di seguito il calendario completo del The Love Tour 2018 dei Thegiornalisti:

21 ottobre Torino, PalaAlpitour

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre Roma, PalaLottomatica

2 novembre Bari, Palaflorio

3 novembre Napoli, Palapartenope

8 novembre Genova, RDS Stadium

10 novembre Padova, Kioene Arena

11 novembre Montichiari (Bs), PalaGeorge

18 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

Questo il video di Riccione dei Thegiornalisti:

Thegiornalisti, Competamente Sold Out

L’ultimo album dei Thegiornalisti, Completamente Sold Out, risale al 2016. Già in rampa di lancio, la band ha trovato la consacrazione un anno dopo il loro quarto lavoro in studio grazie prima ai singoli Completamente e Sold Out e al tormentone estivo Riccione.

Completamente Sold Out è composto per gran parte da ballate synth-pop. La cosa che rapisce del gruppo è soprattutto la quotidianità dei testi, quasi tutti incentrati sulla vita di tutti i giorni.

Il genere è un bel mix di elettronica, cadenza in stile Max Pezzali (quello degli 883) e sfumature che ricordano Vasco Rossi, soprattutto per il coraggio di proporre in Italia il sound aggressivo di una chitarra elettrica usata come il rock comanda.

Un disco ben riuscito e soprattutto vicino al pubblico, meno intellettualoide dei precedenti ma non per questo meno profondo. Il giusto mix tra critica e gusto.

I biglietti per i concerti dei Thegiornalisti sono in vendita su TicketOne.it.

Fonte foto: https://www.facebook.com/thegiornalisti