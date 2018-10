Prosegue il Love Tour dei Thegiornalisti, dopo i sold out del 2018. Ecco tutte le date annunciate nel 2019.

Un successo dopo l’altro per i Thegiornalisti. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso, dopo i primi approcci in radio nel 2015 e l’esplosione di Completamente nel 2016, ha iniziato un’ascesa inarrestabile culminata nell’ultimo album Love. A coronare un 2018 di grandi soddisfazioni, un tour autunnale già sold out da mesi. Ma non finisce qui. I Thegiornalisti hanno infatti annunciato altri otto imperdibili appuntamenti nel 2019!

Thegiornalisti in tour nel 2019: tutte le date

Per ora i concerti ufficializzati per il Love Tour 2019 dei Thegiornalisti sono otto. La possibilità che possano essere aggiunte altre date nelle prossime settimane è però reale, contando anche il periodo fortunatissimo che stanno vivendo i tre ragazzi romani (l’album Love, uscito il 21 settembre 2018, è già disco d’oro).

Ecco il calendario completo delle date annunciate per il 2019:

– 26 marzo al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE)

– 28 marzo al Palasele di Eboli (SA)

– 30 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

– 2 aprile al PalaFlorio di Bari

– 3 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria

– 6 aprile al Mediolanum Forum di Milano

– 7 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 11 aprile al PalaLottomatica di Roma

Thegiornalisti, Love Tour 2019: i biglietti

I biglietti per poter assistere agli show dei Thegiornalisti sono disponibili dal 1 ottobre sul circuito TicketOne a partire da 32 € più spese di prevendita.

Siete ancora indecisi sulla possibilità di assistere a uno dei live del gruppo romano? Per togliervi ogni dubbio, ecco la scaletta dei concerti del 2018:

Overture – Zero stare sereno – Milano Roma – Fatto di te – Controllo – Il tuo maglione mio – Sbagliare a vivere – Vieni e cambiami la vita – Love – Sold out – L’ultimo grido della notte – Io non esisto – Proteggi questo tuo ragazzo – Fine dell’estate – Una casa al mare – Promiscuità – L’ultimo giorno sulla terra – Completamente – Tra la strada e le stelle – Questa nostra stupida canzone d’amore – Senza – Riccione – New York – Felicità puttana – Dr. House

Nel video l’ultimo singolo dei Thegiornalisti, New York:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti/