Tra le nuove uscite della settimana, troviamo anche il nuovo gioco per iPhone e iPad realizzato dagli autori Creative Mobile, intitolato “The X-Files: Deep State”.

The X-Files: Deep State vi catapulterà in un mondo immerso nell’ignoto, numerose vicende su cui indagare, misteri da svelare, complotti internazionali e tanto altro ancora. L’app risulta reperibile su App Store gratuitamente ed include un’apposita sezione “in-app” in cui poter effettuare eventuali acquisti. Per quanto riguarda il download, sono necessari poco più di 157 MB, l’app risulta localizzata già in svariate lingue tra cui anche l’italiano, risulta compatibile con iOS 10.0 e ideale a partire dal diciassettesimo anno di età.

“La verità è là fuori, pensi di essere in grado di trovarla?“, inizia così la descrizione App Store del nuovo gioco per iPhone e iPad intitolato The X-Files: Deep State. Dovrai scavare nell’ignoto, alla ricerca di indizi e oggetti misteriosi per svelare enigmi in pieno stile X-Files. Vestirai i panni di un agente speciale X-Files. Ti verranno fornite informazioni top secret che solo tu potrai visualizzare. Tu ed il tuo compagno, l’agente Dale, siete stati scelti per indagare su misteriose scene del crimine apparentemente inspiegabili.

Tra le principali caratteristiche ricordiamo un cammino pieno di peripezie nell’universo di X-Files, indizi da scoprire e analizzare, risolvi gli enigmi e interroga i sospettati, sfrutta le tue abilità per raggiungere le vette più alte della classifica, svela le verità nascoste e collabora con altri agenti dell’FBI. Ogni scelta avrà delle conseguenze… sii cauto e determinato!

Link – Prezzo GRATIS!