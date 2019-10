Gli Who hanno condiviso un’altra canzone, intitolata All This Music Must Fade, tratta dal loro prossimo album di inediti, Who. Ecco il video del brano.

Gli Who sono ufficialmente tornati. A poche settimane dall’uscita del loro nuovo album, è arrivato online il nuovo singolo, All This Music Must Fade, un’anteprima gustosa che ci riporta agli anni d’oro della loro carriera.

Andiamo ad ascoltare insieme questa ennesima canzone partorita dalla mente geniale di Pete Townshend.

The Who, il nuovo singolo All This Music Must Fade: il video

Su BBC Radio 2, il chitarrista Pete Townshend ha affermato che la canzone All This Music Must Fade (che fa parte dell’album di inediti, Who) è una canzonoe “dedicata a tutti gli artisti che non sono mai stati accusati di aver rubato le canzone di qualcun altro. Seriamente? Le nostre possibilità musicali sono abbastanza limitate nel Ventunesimo secolo senza che un cretino affermi di aver inventato lo stesso giro di accordi prima di noi“.

Ecco il video del brano:

Anche questo brano fa parte della tracklist del nuovo album, come il Ball & Chain, pezzo presentato dal vivo alcune settimane fa.

Di recente gli Who hanno posticipato le date del tour a Dallas e Denver dopo che Daltrey ha perso la voce durante il concerto a Houston, ma alcune date della West Coast sono rimaste inalterate.

Who è il primo album della band, dopo Endless Wire del 2006, ed è in uscita il 6 dicembre su Polydor.

All This Music Must Fade: il nuovo singolo degli Who

“I dont care, I know you’re gonna hate this song!“: è un bel modo per iniziare il nuovo singolo.

Questo è ciò che Roger Daltrey ulula all’inizio di All This Music Must Fade, l’ultimo brano che annuncia l’arrivo del nuovo album degli Who a 13 anni di distanza dal loro ultimo lavoro discografico.

Il pezzo continua a riflettere sulla sua inevitabile scomparsa dalla memoria culturale: “All this music will fade/Just like the edge of a blade“, ossia “Tutta questa musica svanirà, proprio come il bordo di una lama“.

È la traccia di apertura dell’album e la band ha fatto una ottima scelta, visto che lascia una forte impressione.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thewho

