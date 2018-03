Santa Barbara da Cologno Monzese è stata menzionata dalla concorrenza per la gioia del suo ego: durante l’ultima puntata di The Voice, Albano – per convincere una ragazza ad entrare nel suo team – si è inginocchiato e Renga ne ha approfittato per lanciare una shade:

“Ora ti chiama la d’Urso di nuovo!”.

Ovviamente la citazione è dovuta ai vari servizi che la d’Urso fa sulla vita amorosa di Albano, conteso fra Loredana Lecciso e Romina Power.

Cinzia Carrieri: donna avvisata, mezza salvata.