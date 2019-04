Nella giornata di ieri si sono registrate in quel di Milano le Blind Auditions di The Voice Of Italy che andranno in onda per cinque settimane (dal 23 aprile al 21 maggio), quando finalmente si chiuderanno i quattro team dei coach Elettra Lamborghini, Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.

Le puntate, proprio come l’ultima edizione (che vide vincere Maryam Tancredi del Team di Albano), saranno 8 ma – al contrario della precedente – le Blind Auditions saranno spalmate in 5 puntate (non più 4), mentre le restanti 3 puntate vedranno le Battles, i Knock Out ed ovviamente il Live Show finale. Come confermato da Rai Pubblicità ogni puntata andrà in onda di martedì, ad eccezione della semifinale che andrà in onda eccezionalmente di giovedì.

The Voice Of Italy, il calendario ufficiale degli appuntamenti

23 aprile (martedì) = Blind Audition

30 aprile (martedì) = Blind Audition

7 maggio (martedì) = Blind Audition

14 maggio (martedì) = Blind Audition

21 maggio (martedì) = Blind Audition

28 maggio (martedì) = Battles

30 maggio (giovedì) = Knock Out

4 giugno (martedì) = Live Show

Ecco i look sfoggiati dai giudici e da Simona Ventura in occasione della prima registrazione delle Blind Auditions.