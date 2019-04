Ieri in tarda mattinata si è tenuta a Milano la conferenza stampa della sesta edizione di The Voice Of Italy con Simona Ventura, Morgan, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini e fra le tante novità annunciate, Super Simo – a domanda diretta di una giornalista – ha svelato che nel cast dei cantanti, al contrario degli scorsi anni, non ci sarà nessuna faccia nota al grande pubblico, ad eccezione di una cantante arrivata seconda al Festival di Sanremo.

Se nelle passate edizioni abbiamo assistito a vecchie glorie del canto tentare un rinnovo artistico partecipando alle Blind Auditions di The Voice Of Italy (fra cui Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara, Neja, Alessandra Drusian dei Jalisse e Jessica Morlacchi dei Gazosa), quest’anno saranno tutti artisti al loro debutto, ad eccezione appunto della cantante sanremese.

Simona Ventura ha specificato che la cantante è “arrivata seconda al Festival di Sanremo del 2011” e si tratta – Wikipedia alla mano – di Micaela, che presentò all’Ariston il singolo Fuoco e Cenere.

The Voice Of Italy – la conferenza stampa con Simona Ventura