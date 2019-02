The Voice Of Italy è nato sotto una cattiva stella, ma niente può abbattere il ciclone Simona Ventura e come confermato dal direttore di Rai Due, il talent musicale si farà. Senza Sfera Ebbasta, ma si farà.

Il primo bastone fra le ruote è stato messo proprio in merito alla presenza nei coach del trapper Sfera Ebbasta, accusato dall’ad della Rai, Fabrizio Salini, di aver dei testi delle canzoni sconvenienti per il pubblico di Rai Due e di non esser stato chiaro in merito alla strage della discoteca di Corinaldo. Freccero, nonostante volesse a tutti i costi Sfera Ebbasta, nel braccio di ferro con Salini ha deciso di fare un passo indietro e stracciare il contratto con il coach.

“Io ero tranquillo, mi ero informato su Sfera Ebbasta, non aveva indagini né procedimenti per la tragedia di Corinaldo. Quell’alone però pesa ancora su di lui e quando Salini me lo ha chiesto, io ho accettato. E così ha vinto la strategia di marketing rispetto a una funzione pedagogica che un servizio pubblico come la Rai dovrebbe sempre avere”

Ma i guai non sono finiti qua, perché dopo Sfera Ebbasta anche la produzione Fremantle (la stessa che produce X Factor di Sky) si è tirata indietro per motivi non conosciuti ma implicabili a contrasti con i vertici Rai. A darne la notizia è stata l’ANSA, confermata in secondo momento dallo stesso Freccero.

“Fremantle si è sfilata, ma la produzione di The Voice continua con Simona Ventura, che ho voluto io perché porta il pubblico giovane della tv commerciale, e con una giuria giovane, a cominciare da Morgan, col quale ho fatto un ottimo risultato con i Queen […] Con The Voice punto al recupero del pubblico più giovane. Mi sono rifatto al modello di X Factor su Sky, prodotto proprio da Fremantle”.

Curioso, comunque, come questo veto imposto su Sfera Ebbasta sia arrivato a 24 ore di distanza dal servizio fotografico.

Freccero comunque ha le idee chiare e pure senza Sfera e senza Fremantle il programma andrà avanti e si farà. Chi sarà il quarto giudice scelto che dovrà strizzare l’occhio ai giovanissimi?