The Voice Of Italy, il talent musicale che quest’anno tornerà (?) con Simona Ventura è stato cancellato dal palinsesto? A distanza di 12 ore dall’annuncio della stessa conduttrice che ha parlato di coach ed ha svelato la data della messa in onda, il giornalista Alberto Dandolo ha riportato un’indiscrezione che, se confermata, sarebbe un vero choc.

Secondo quanto dichiarato da Dandolo, l’ad della Rai, Fabrizio Salini, avrebbe cancellato dal palinsesto il talent show a causa di uno scontro avvenuto con Carlo Freccero in merito alla presenza come coach di Sfera Ebbasta, il trapper noto alle cronache per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

“FLASH! – EBBASTA CON “THE VOICE”! L’AD DELLA RAI SALINI HA CANCELLATO DAL PALINSESTO DI RAI2 IL COSTOSO TALENT MUSICARELLO “THE VOICE”, AFFIDATO A SIMONA VENTURA – LO SCONTRO CON FRECCERO ERA SULLA PRESENZA COME GIURATO DEL CONTROVERSO RAPPER SFERA EBBASTA….”

Fabrizio Salini ha quindi cancellato The Voice Of Italy perché contrario alla presenza di Sfera Ebbasta, voluto da Freccero nel cast?

Non sono mai stato un fan della trasmissione, ma con Simona Ventura alla conduzione ed Elettra Lamborghini fra i coach l’avrei sicuramente visto (e amato!).

Mamma Rai non fare scherzi, rendici The Voice Of Italy!



