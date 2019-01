The Voice of Italy è stato confermato anche per il 2019. I preparativi sono già partiti, e ora si cercano i nuovi coach: ecco i nomi in ballo.

The Voice of Italy 2019 si farà. Il celebre talent show della Rai è stato confermato sul finire del 2018 ed è già in preparazione. Secondo le prime indiscrezioni, ci saranno tanti cambiamenti rispetto alla passata edizione, e non mancheranno alcuni veri colpi di scena.

Il timone della trasmissione è stato affidato a un nome importante, quello di Simona Ventura. Ma la curiosità adesso sta nel capire chi saranno i nuovi coach. Ecco tutti i candidati alle ambitissime quattro poltrone.

The Voice of Italy 2019: i giudici

Il sogno di Carlo Freccero sembrerebbe essere quello di avere nel suo show sia Morgan che l’ex moglie Asia Argento. I due, a loro volta con trascorsi (molto diversi) a X Factor, garantirebbero certo un interesse non da poco da parte di fan e curiosi.

Più ‘semplice’ arrivare a J-Ax, già coach nel 2014, nel 2015 e lo scorso anno. Per la sua conferma mancherebbe solo l’ufficialità, anche se lo stesso Ax era stato indicato tra i possibili nuovi giudici di X Factor per prendere il posto dell’ex sodale Fedez.

Un altro nome molto caldo nelle ultime ore è stato quello di Emma Marrone. La cantante uscita dal talent Amici di Maria De Filippi sarebbe stata insistentemente corteggiata dalla produzione, ma avrebbe risposto con un ‘no’ senza margini. Un modo per rimanere fedele alla sua ‘madrina’ artistica?

I coach di The Voice of Italy

In sole cinque edizioni, The Voice ha finora visto sedersi sui suoi scranni ben 13 artisti diversi. Tra i talent musicali, è quello dalla storia più travagliata e, fino a questo momento, dal minor successo.

Da Raffaella Carrà, Piero Pelù, Riccardo Cocciante e Noemi della prima edizione si è passati al quartetto composto da J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia dell’ultima. Da quelle parti sono transitati però anche Roby e Francesco Facchinetti, Dolcenera, Max Pezzali ed Emis Killa. Chissà che alla fine non si possa tornare a pescare tra uno di questi nomi per comporre anche il team del 2019. Lo scopriremo solo tra qualche settimana.

