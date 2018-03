Alla scoperta di The Voice of Italy 2018. Tutto quello che c’è da sapere sul programma: giudici, presentatore e regolamento della nuova edizione.

Si ala il sipario su The Voice of Italy 2018, uno degli appuntamenti musicali più atteso in ambito televisivo. La nuova edizione del fortunato programma riserva interessanti sorprese per i telespettatori.

The Voice of Italy 2018: il presentatore

Il presentatore di The Voice of Italy 2018 è Costantino Della Gherardesca, conduttore radiofonico noto al grande pubblico soprattutto grazie alle recenti conduzioni televisive di Pechino Express e soprattutto Boss in incognito. A Costantino il compito di sostituire Federico Russo, presentatore del programma per ben tre edizioni.

“Ho accettato perché me lo ha chiesto il direttore di rete Andrea Fabiano, di cui mi fido molto, anche umanamente. È una persona stranamente carina, buona e positiva per essere uno che lavora nell’ambiente televisivo. Se non me l’avesse chiesto lui non so come sarebbe andata.” ha rivelato Costantino ai microfoni di Rolling Stones.

The Voice of Italy 2018: i giudici

I quattro giudici di The Voice of Italy 2018 saranno J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. L’ex leader degli Articolo 31 è un veterano della trasmissione avendo già fatto da coach nelle edizione del 2014 e del 2015. Il suo nome è legato a quello di suor Cristina Scuccia, entrata nella storia della televisione italiana.

Anche Francesco Renga ha una certa esperienza di talent avendo partecipato come giudice ad Amici 2014.

The Voie of Italy 2018, il regolamento

Le prime quattro puntate saranno dedicate alle audizioni al buio che vedranno impegnati oltre cento cantanti. I quattro giudici dovranno scegliere dodici voci per formare le rispettive squadre. I cantanti in gara saranno scelti solo in base alla voce visto che i coach daranno le spalle ai concorrenti che si alterneranno sul palco.

Nelle successive due puntate i giovani cantati in gara si affronteranno in un duello a colpi di note che si concluderà con l’eliminazione di 8 aspiranti talenti per ogni squadra.

Nella puntata seguente un altro confronto musicale lascerà in gara solo quattro cantanti, uno per ogni squadra. I quattro finalisti si esibiranno con una band al seguito e il corpo di ballo. A decretare il vincitore sarà il televoto.

Questo il video con le anticipazioni della nuova edizione di The Voice of Italy:

Fonte foto: https://www.facebook.com/Thevoiceufficiale/