The Voice 2019, Sfera Ebbasta non sarà uno dei coach: lo ha confermato l’amministatore delegato della Rai.

Sfera Ebbasta non sarà uno dei coach di The Voice of Italy 2019. Lo ha confermato l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, che ha comunque ufficializzato la partenza del programma il 16 aprile.

Alcuni rumor degli scorsi giorni davano infatti addirittura in procinto di cancellazione il talent di casa Rai. Un’ipotesi che Salini ha scartato del tutto, spiegando solo che lo stop riguarda un giudice in particolare, Sfera Ebbasta, la cui presenza tra i coach non sarebbe stata del tutto conveniente.

Stando a quanto riferito da Repubblica, Salini avrebbe invitato i dirigenti di Rai Due a riflettere bene su quanto fosse opportuno scegliere Sfera Ebbasta tra i quattro giudici del talent.

Dopo la strage di Corinaldo, infatti, il trapper era finito nell’occhio del ciclone ed era stato accusato dai familiari delle vittime di non aver fornito chiarimenti sull’accaduto e non aver mostrato un vero cordoglio. Inoltre, stando a quanto trapela, i testi delle canzoni del rapper sarebbero stati ritenuti ‘inadatti’ a una trasmissione del servizio pubblico.

The Voice 2019: i giudici confermati

Se Sfera Ebbasta non ci sarà, la sua scuderia è comunque ben rappresentata nel quartetto di giudici di The Voice of Italy 2019. Su due delle quattro poltrone siederanno infatti Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini, legati all’etichetta fondata proprio da Sfera.

Il terzo giudice, confermatissimo, sarà Morgan, come era stato anticipato da diversi mesi. Un nome voluto fortemente dalla conduttrice Simona Ventura e dai vertici di Rai Due, Carlo Freccero in primis. Permane il mistero sull’ultimo giudice: chi sostituirà il ‘silurato’ Sfera Ebbasta?

