Il riassunto della sesta puntata di The Voice of Italy 2019, la prima dedicata alle Battle.

Sesta puntata di The Voice of Italy, la prima dedicata alle Battle. Oggi i talenti di ogni squadra si sfideranno tra di loro. Solo tre di loro rimarranno in gara. Chi vincerà? Scopriamolo insieme.

Ecco il riassunto della sesta puntata del talent di Rai 2.

The Voice 2019: la sesta puntata

Si comincia con il Team Gué Pequeno. La prima Battle vede sfidarsi Brenda Carolina Lawrence e Federica Filannino. La canzone scelta per loro è Million Dollar Bill di Whitney Houston. Dopo una performance intrigante e molto energica, il rapper sceglie di portare in semifinale… Brenda!

Brenda Carolina Lawrence stacca il biglietto per la fase successiva dei Knock-Out, la semifinale di #TVOI.

Dopo un’esibizione di Gigi D’Alessio, che ha cantato Tuta di felpa di Gué Pequeno, è il momento della sua prima Battle: si sfidano i napoletano Andrea Settembre e Domenico Iervolino, sulle note di È sempre bello di Coez. L’interpretazione è intensa da parte di tutti e due, ma alla fine sceglie… Domenico!

La puntata continua con l’esibizione di Elettra Lamborghini sulle note di Altrove. La terza Battle riguarda proprio il Team dell’ereditiera: si sfidano le due rapper Miriam Ayaba e Leslie. La canzone scelta per loro è Round the World di Beyoncé. Entrambe si esibiscono con grande personalità, ma alla fine Elettra sceglie di portare alla fase di Knock Out… Miriam!

L’ultimo coach a esibirsi con il pegno è Morgan, che canta Pem Pem di Elettra Lamborghini. Per la prima sfida del cantante dei Blugertigo salgono sul ring Matteo e Naive. Per loro il coach ha scelto Blood of Eden di Sinead O’Connor e Peter Gabriel. Il duetto della coppia è intenso e carica di emozioni, ma solo uno dei due può andare avanti. E Morgan sceglie… Matteo!

Ritocca a Gué: salgono sul ring Josué e Ilenia. Per loro il rapper ha scelto Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Anche la performance di questa Battle è da brividi, molto intensa. Ma il gioco è severo, e a Gué tocca scegliere un solo concorrente da portare avanti… Ilenia!

Ilenia Filippo. Adesso si vola in semifinale alla fase dei Knock Out di #TVOI.

Si continua con la seconda Battle di Elettra: si sfidano i suoi talenti pop, Andrea Bertè e Trisss. La loro canzone è Seven Years di Lukas Graham. Ennesima esibizione emozionante della serata. I due cantanti non si sono sprecati, e hanno dato tutto quello che avevano. Ma alla fine Elettra sceglie di far vincere… Andrea!

Andrea Bertè sul ring delle Battles vince la sua emotività e porta a casa un posto ai Knock Out!

Seconda Battle per Morgan. Stavolta tocca al trapper Diablo e alla particolarissima Violet. Scelta impegnativa quella dell’ex Bluvertigo: Cosa succederà alla ragazza di Lucio Battisti. L’arrangiamento è complesso, con un intermezzo rap di grande impatto. La scelta di Morgan ricade stavolta su… Diablo!

Arriva il momento della seconda Battle di Gigi D’Alessio. Si confrontano stavolta le due baby star del suo Team: Carmen e Sofia.