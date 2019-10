Gli Script presenta il nuovoo album, intitolato Sunsets & Full Moons: ecco la data di uscita del loro sesto lavoro discografico.

Gli Script presentano il nuovo album Sunsets & Full Moons, che uscirà venerdì 8 novembre 2019. Si tratta di un lavoro musicale di nove tracce presentato come sequel del loro omonimo album di debutto.

Entrambi sono stati scritti e registrati a seguito di eventi personali traumatici per Danny O’Donoghue; entrambi i genitori di Danny morirono infatti a San Valentino dieci anni fa.

“Penso che sia il disco più toccante che abbiamo mai fatto“, ha spiegato Danny O’Donoghue, riguardo il sesto album in uscita degli Script, intitolato Sunsets & Full Moons.

Il nuovo album uscirà venerdì 8 novembre 2019: si tratta di un album di nove tracce presentato come sequel del loro omonimo album di debutto.

Disponibile ora in pre-ordine su CD, cassette e vinile, Sunsets & Full Moons presenta l’ultimo singolo del gruppo The Last Time, il loro sedicesimo successo nella Top 50 della classifica ufficiale dei singoli irlandesi.

Di seguito, il video di The Last Time:

Script: la tracklist del nuovo disco

Gli Script presenteranno le canzoni dell’album in un tour europeo nel 2020. La band di Man on a Wire tornerà a casa, alla 3Arena, il 6 e 7 marzo 2020: i biglietti saranno in vendita il 18 ottobre 2019, alle 9:30.

Ecco la tracklist del nuovo album:

Something Unreal The Last Time Run Through Walls If You Don’t Love Yourself Hurt People Hurt People Same Time Underdog The Hurt Game Hot Summer Nights

Tutti e cinque i precedenti album in studio degli Script hanno raggiunto il numero 1 nella classifica ufficiale degli album irlandesi.

Quattro di loro sono stati rilasciati a partire dal 2010, rendendoli il gruppo con più album in vetta in questo decennio.



