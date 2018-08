The Prodigy

The Prodigy annunciano un tour europeo il prossimo autunno, in occasione dell’uscita del loro settimo album in studio “No Tourists”. Il trio sarà in Italia per due concerti:

➡️30 novembre Livorno, Modigliani Forum

➡️1 dicembre Rimini, RDS Stadium

