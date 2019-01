“Ti vogliamo bene” e “Preghiamo per te” sono due degli striscioni esposti oggi in campo San Giovanni e Paolo durante la prima ripresa di ‘The new Pope’ di Sorrentino (FOTO). La produzione Sky-Hbo, giunta in laguna per le riprese del sequel di ‘The young Pope’ ad inizio settimana, si è finalmente palesata in pubblico questa mattina dopo giorni di riprese all’interno di palazzo Donà delle Rose, alle Fondamente Nove. Nel campo dell’ospedale una ideale folla di fedeli si è riunita per pregare per la salute del giovane Papa interpretato da Jude Law, che avrebbe accusato un malore dopo aver visto i suoi genitori dai quali sarebbe stato abbandonato.

Fonte