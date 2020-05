Poche ore fa Netflix ha annunciato: The Last Dance è la serie più seguita in Italia dai nostri abbonati. Surclassando Case di carta e Faude, quel Michael Jordan dio del basket centellinato a due episodi a settimana (i prossimi, il 17 e il 18, lunedì) è il trastullo principale sullo streaming di lusso.

E dire che doveva uscire a giugno, l’intera serie in unica soluzione, in tutto il mondo. Per gli appassionati di Nba sarebbe stato il gadget di fine stagione, sul canale Espn che ha prodotto tutto quanto, aspettando un altro Dream Team alle Olimpiadi, magari. E invece arriva il virus, si blocca tutto, la soluzione è: diamo una consolazione al pianeta, per quanto ci è possibile. Affare fatto, operazione riuscita. Due episodi per volta, gli ultimi sono ancora da completare e l’anticipo è andato alla grande.

The Last Dance, la storia più bella su Jordan che non è nel documentario: la racconta il regista in riproduzione….

The Last Dance è la summa più evidente, smaccata e consapevole di come la fruizione, e produzione relativa, in streaming delle opere d’ingegno più popolari stia trasformando anche il racconto dello sport. La storia del più grande giocatore di sport di squadra di tutti i tempi, con focus sulla stagione 97-98 dei suoi Chicago Bulls: un titolo Nba via l’altro, grazie a MJ e a quintetti che agli appassionati fanno venire i lucciconi, essendoci insieme gente come Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc e via così. Ma senza Air Jordan non sarebbe mai stata la stessa cosa. Ci sono riprese d’epoca rimaste da qualche parte, la moda, quella appunto del racconto sportivo rinnovato, è quella di costruirci una serie tv. Perché bisogna chiamarla così, anche se non è fiction, è al massimo un po’ tutto pettinato, ma c’è uno showrunner e ci sono tempi e modi e lavorazione e, infine, distribuzione, che sono quelli imperanti oggi.





Per chi segue queste cose non è una novità: negli Usa ci sono molte cose simili girate nel football, su altri servizi come Prime Video di Amazon c’è qualcosa di molto analogo sul Manchester City del calcio – un anno di telecamere appresso, in campo e in spogliatoio e in allenamento, poi, è ovvio, c’è la supervisione dei diretti interessati.

Uguale per The Last Dance, il Jordan spettacolare in campo e combattuto fuori, certo, ma se giri un’opera così ambiziosa alla fine arriva pure Obama che si mette su una sedia e racconta: “I primi tempi, a Chicago, Jordan me lo sognavo, non avevo i soldi per andare alle partite”. Appunto, l’epica, il sogno e poi i fatti&misfatti: controllare l’episodio 7 di The Last Dance, il padre di Michael Jordan ferma l’auto ai bordi della strada, è stanco, fa un sonnellino, arrivano due balordi e lo fanno fuori per rapina. Poco dopo MJ annuncia il ritiro, sbalordendo tutti, e lì parte la sarabanda che a quel punto è davvero serie tv, pressoché crime: è una vendetta dei biscazzieri ai quali MJ concede spesso e volentieri il suo demone di gioco d’azzardo, è la Nba che lo sospende ma non si può dire, è giallo insomma e così via.

Dentro The Last Dance, però, ci sta tutto quanto: ovvero soprattutto il protagonista oggi, vagamente imbolsito, che racconta, chiosa, smentisce, ride e si commuove. E trasmette la sensazione che sia tutto vero, che questo sia un doc-realtà altro che fiction. Sul tema si scatenano in parecchi, manca questo, manca quello, l’azzardo, certe accuse al padre e così via: come se (e fu così anche per la serie sul Manchester City) si potesse costruire una cosa simile insieme ai protagonisti mettendoci chissà che. E come se, quello che c’è, non fosse torrenziale di suo, annessi, connessi, show, le news tv di allora, senza un attimo di respiro.

Alla fine The Last Dance richiama nei modi un altro clamoroso gioiello di casa Netflix, in tutt’altro campo. Ovvero The Crown, la storia (secondo qualcuno: senza sconti…) della Casa Reale britannica. Poi inizi un episodio dietro l’altro e non puoi smettere, pensando ogni minuto: questo alla Regina non sarà piaciuto. E chiudendo, alla fine, pensando: figuriamoci se la Regina aveva qualcosa in contrario. E vale anche per il Re, Michael Jordan.







