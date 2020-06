Un ampio studio pubblicato sulla rivista The Lancet suggerisce che il trattamento con il farmaco antimalarico clorochina o la analossidroclorochina (assunto con o senza gli antibiotici azitromicina o claritromicina) non offre alcun beneficio per i pazienti con Covid-19. Condotto su 15miila pazienti e sulla base di 81mila controlli.

Il trattamento con questi farmaci per combattere il Coronavirus, da soli o in combinazione con antibiotici, è stato collegato ad un aumentato rischio di gravi complicazioni alle funzioni cardiache. I ricercatori suggeriscono quindi che tali trattamenti non vengano usati per trattare Covid-19 al di fuori degli studi clinici fino a quando non saranno disponibili risultati randomizzati per confermare la sicurezza e l’efficacia di questi farmaci.

La clorochina è un farmaco antimalarico e il suo analogo, l’idrossiclorochina, è usato per trattare le malattie autoimmuni tra cui il lupus e l’artrite. Entrambi i farmaci hanno un buon profilo di sicurezza come trattamenti per certe condizioni specifiche e i risultati non implicano che i pazienti dovrebbero interrompere l’assunzione di questi farmaci se prescritti. Hanno anche dimostrato di avere effetti antivirali nei test di laboratorio e sono quindi di interesse come potenziali trattamenti per Covid-19.





La dottoressa Mandeep R. Mehra, fra le autrice dello studio e direttore del Brigham and Women’s Hospital Center for Advanced Heart Disease di Boston, ha dichiarato: “Questo è il primo studio su larga scala a trovare prove statisticamente solide che il trattamento con clorochina o l’idrossiclorochina non avvantaggia i pazienti con Covid-19. Invece, i nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere associato ad un aumentato rischio di gravi problemi cardiaci”.





