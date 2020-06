The Killers, My Own Soul’s Warning: il nuovo singolo della band capitanata da Brandon Flowers.

Nuovo singolo per i The Killers. La band di Brandon Flowers ha lanciato una nuova canzone tratta da Imploding the Mirage, il loro nuovo capitolo discografico che avrebbe dovuto essere pubblicato nel mese di maggio, ma posticipato a causa del Coronavirus.

Andiamo ad ascoltare insieme questo nuovo brano della band di Las Vegas, ennesimo anticipo di un album tra i più attesi di questo 2020 nella scena rock internazionale.

The Killers: My Own Soul’s Warning

La band capitanata da Brandon Flowers ha già anticipato il nuovo album con diversi brani: Caution, Fire in Bone e Blowback, brano proposto anche dal vivo in un programma dellal CBS.

My Own Soul’s Warning è dunque già il quarto singolo estratto dal nuovo lavoro per il gruppo di Las Vegas, che ha svelato altri dettagli di Imploding the Mirage: al suo interno ci saranno anche Lindsey Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood, Blake Millis e Adam Granduciel.

Di seguito il visualizer video del nuovo singolo:

The Killers: nuovo album in arrivo

Brandon Flowers e compagni sono discograficamente fermi a Wonderful Wonderful, disco del 2017, arrivato a distanza di diversi anni dai fasti di Hot Fuss e della celebre Mr. Brightside.

Per quanto riguarda i live, al momento è ancora in programma un concerto a Milano nel mese di luglio, ma è più che probabile che la data sia destinata ad essere cancellata o rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus, che costringerebbe a un live da soli 1000 posti secondo le ultime restrizioni.

Non resta che rimanere in attesa di ulteriori informazioni nelle prossime settimane, augurandoci che la data possa essere recuperata quanto prima possibile, magari già nel 2021.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Thekillers

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Thekillers