Chiara Ferragni e Fedez non hanno chiesto regali agli invitati al loro matrimonio, però hanno aperto una raccolta fondi con un traguardo di 50.000€. La somma raggiunta verrà destinata ad una causa speciale scelta tra le tante proposte dai fan della coppia (qui per vedere a che cifra sono arrivati).

Nonostante l’appello dei Ferragnez, molti invitati hanno comunque voluto fare un regalo ai due sposini e tra questi c’è anche la mitica Donatella Versace.



L’iconica Donatellà ha fatto recapitare a Federico e Chiara dei bellissimi bicchieri bordati in oro, che il rapper ha subito usato per il party pre matrimonio…

Fede non lo sai che bicchieri simili vanno riposti in un mobile (insieme a tutti i serviti “buoni” regalati dai parenti) e lasciati ad impolverare negli anni?!

Intanto non è certo se Donatella sarà presente o meno al Royal Wedding, visto che poche ore fa era a Venezia con la sua bff, Lady Gaga.

Nothing but respect for Bradley and Gaga! pic.twitter.com/ZT8tyusK1R

— Lady Gaga (@artpopf) 31 agosto 2018