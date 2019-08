The Darkness, Rock and Roll Deserves to Die: il video del nuovo singolo della band dei fratelli Hawkins, primo estratto dall’album Easter is Cancelled.

Dopo aver riscaldato l’estate italiana a suon di rock e aver già annunciato due nuovi live nel nostro paese nel 2020, i Darkness hanno finalmente rilasciato anche il primo singolo dal nuovo album Easter is Cancelled, in uscita il prossimo 4 ottobre.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Rock and Roll Deserves to Die, accompagnato subito da uno spassoso video.

The Darkness, Rock and Roll Deserves to Die: il video

Questo primo singolo tratto dal nuovo lavoro dei Darkness ha tutte le carte in regola per diventare uno dei loro brani più amati degli ultimi anni. Dotato della consueta ironia che caratterizza i lavori di Justin Hawkins e soci, si fa apprezzare per l’alternanza di strofe melodiche e acustiche e ritornelli potenti e scanzonati, fino alla cavalcata ‘metallara’ del finale.

Se questo è l’antipasto, il nuovo album della band, il secondo con Rufus Taylor (figlio di Roger dei Queen) alla batteria, dovrebbe non deludere le aspettative. Ecco il video ufficiale di Rock and Roll Deserves to Die, che strizza fortemente l’occhio al trash:

Da Permission to Land a Easter is Cancelled

Meteora della musica rock a livello mainstream, i Darkness vennero lanciati nell’ultima epopea d’oro di Mtv come la nuova realtà capace di ridare spolvero a un genere ‘picconato’ dai successi hip hop di Eminem e compagni.

Dopo lo straordinario impatto di Permission to Land, i Darkness sono però caduti sul secondo lavoro, One Way Ticket to Hell… and Back, di fatto scomparendo dai radar del mainstream anche dopo il ritorno con il terzo album Hot Cakes.

Negli ultimi due lavori, Last of Our Kind e Pinewood Smile, hanno dimostrato di aver raggiunto comunque una grande maturità compositiva e di essersi calati perfettamente in quella che è la loro realtà attuale: una band nel limbo tra undeground e mainstream, molto amata da una ristretta cerchia di fedelissimi ma difficilmente in grado di ambire a nuovi successi da classifica.

