The Chemical Brothers

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, comunichiamo lo spostamento al 2021 del tour di The Chemical Brothers e l’aggiunta di una nuova data a Milano!

Il duo inglese che ha scritto la storia della musica elettronica moderna, sarà in Italia per ben tre date nel 2021. ✨

I biglietti già acquistati per le date di Roma e Bologna rimangono validi per il 2021.

Scopri tutti i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️