Nel 1968, periodo delle grande rivolte studentesche, I Beatles scrivevano una delle canzoni più famose del loro repertorio, Lady Madonna.

Lady Madonna dei Beatles è uno dei pezzi più famosi del quartetto britannico, che ancora oggi risuona nelle radio, nelle playlist e nel cuore di tutti coloro che anno amato i grandissimi Fab Four. Ripercorriamone insieme la storia nel giorno del suo 50esimo compleanno!

The Beatles: Lady Madonna e i primi anni di crisi

Un periodo di contrasti e lotta di idee, il 1968. E probabilmente erano anche i primi anni di crisi dei Beatles, band oramai matura e sempre più espressione di quattro personalità forti e decise. Non a caso, pochi anni dopo, arriverà lo scioglimento, le cui cause sono molteplici e sulle quali si potrebbe parlare per ore.

Ma nonostante tutto, dalle mani di Paul McCartney e da un pianoforte, quell’anno nasce Lady Madonna, un brano dalle sonorità blues, ispirate dalla musica di Fats Domino. La canzone fu inserita nel disco Hey Jude (1970) e pensate che piacque talmente tanto a Domino, che l’artista ne incise una sua personalissima versione, onorato di aver ispirato una delle più grandi band di sempre.

Ma cosa ispirò davvero Paul McCartney?

Lady Madonna: National Geographic a tinte blues

Come detto, Paul si mise al piano, consapevole di voler scrivere un brano blues. La stesura fu dichiaratamente ispirata alle canzoni di Fats Domino, poi arrivò il testo, che fu rivisto anche dal collega John Lennon.

Ma in pochi sanno che la vera ispirazione arrivò da una foto pubblicata in un numero del National Geographic del 1965: l’immagine in questione è una donna di colore intenta ad allattare al seno uno dei suoi figli. Attorno a lei si vedono anche altri bambini, mentre il suo sguardo è rivolto verso il basso, dove vediamo un piccolo ridere, una scena che contrasta con l’espressione severa della madre.

Dietro quella foto, però, c’era un vero e proprio mondo, e più precisamente un mondo minacciato, in pericolo. Paul fu toccato dal concetto, e fu proprio quello il momento in cui gli venne l’idea per il testo. Bastano poche righe per comprendere il tema portante:

Lady Madonna, bambini ai tuoi piedi

Mi chiedo come fai ad arrivare a fine mese

[…]

Lady Madonna, il bambino al tuo seno

Si chiede come fai a sfamare gli altri.

Insomma, una canzone musicalmente spensierata, ricca di influenze blues, ma anche uno sguardo a un mondo di cui i Beatles hanno voluto essere i portavoce. E quale occasione migliore del cinquantesimo anniversario di Lady Madonna per ascoltarcela insieme ancora una volta?

