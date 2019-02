The André, l’artista che interpreta i successi della trap con lo stile di Fabrizio De André, ha cantato Rolls Royce di Achille Lauro: ecco il video.

The André colpisce ancora. Il misterioso cantautore che stravolge i grandi successi della musica trap (e più in generale della musica attuale) riarrangiandoli nello stile di Fabrizio De André, con una vocalità molto simile all’indimenticabile Faber, stavolta ha preso di mira Achille Lauro e la sua sanremese Rolls Royce.

Ascoltiamo insieme questa nuova interpretazione della canzone del trapper romano, divenuta virale sui social.

The André canta Rolls Royce di Achille Lauro

L’inno a una vita rock and roll di Achille Lauro, portato con grande coraggio sul palco dell’Ariston, trova una nuova e sofisticata vita nella versione di The André, che ne stravolge l’arrangiamento rendendola una ballata acustica irresistibile.

E non solo. Perché nel finale c’è un tocco sorprendente dell’artista misterioso, che ha inserito a mo’ di mash up un pezzo di Basta poco di Vasco Rossi. Che sia una frecciatina per le presunte accuse di plagio al Blasco da parte di Achille Lauro?

Ascoltiamo insieme questa nuova versione di Rolls Royce:

The André, Themagogia: l’album del cantautore-imitatore

Non poteva mancare una versione in salsa theandreiana di uno dei brani simbolo del Festival di Sanremo 2019. Anche perché in questo periodo The André sta promuovendo il suo primo album, Themagogia – Tradire, Tradurre, Trappare.

Un disco al cui interno sono presenti due inediti, alcune reinterpretazioni di cover già famose, come quella di Habibi di Ghali, e traduzioni di alcune canzoni straniere. Tra il serio e il faceto, la carriera di The André inizia a farsi interessante. Che un giorno sul palco dell’Ariston possa arrivarci anche la sua musica d’ispirazione deandreiana?. I tempi per ora non sembrano maturi. Ma lo si diceva anche per i trapper fino a poco tempo fa…

