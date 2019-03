Hanno perso la vita in un incidente stradale in Thailandia durante una vacanza. Le vittime sonodi 37 anni, psicologa di Brindisi, e, imprenditore, di 41 anni, di Lecce. La moto sulla quale viaggiavano lungo la ‘Pak Nam Road’ nel sottodistretto di Pak Nam è stata travolta da una cisterna che si è ribaltata e gli è caduta addosso.

Un impatto che non ha lasciato loro scampo, avvenuto all’altezza di una curva, mentre la moto con la coppia era in fase di sorpasso. Secondo quanto riferito dalla stampa tailandese, il conducente dell’autocisterna avrebbe perso il controllo del mezzo per un problema ai freni. L’incidente è avvenuto il 28 febbraio poco dopo le 15 (ora locale) e la notizia si è diffusa velocemente a Brindisi e a Lecce dove i due erano molto conosciuti.

Ilaria Rizzo, laureata con il massimo dei voti in psicologia all’università di Chieti, dopo un dottorato di ricerca, aveva aperto uno studio in via Dei Cappuccini, a Brindisi. Giuliano De Santis, invece, era proprietario di un bed and breakfast nel capoluogo salentino. La coppia era partita per la Thailandia iI 21 febbraio scorso. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di quattro amici che seguivano a poca distanza la moto e sono illesi.