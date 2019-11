Tha Supreme 23 6451 Virtual Experience: il calendario completo del particolare instore tour del rapper romano.

Tutti pazzi per tha Supreme. Il giovane rapper romano è senza ombra di dubbio l’artista hip hop del momento. E così, dopo l’uscita del suo primo album 23 6451 ha deciso di dar vita a un’iniziativa molto particolare: una ‘virtual experience’.

Ecco tutte le date dell’instore tour che permetterà ai fan del giovane rapper e producer di poter avere un incontro virtuale col proprio beniamino.

Tha Supreme 23 6451 Virtual Experience: le date

Ecco il calendario completo di questo instore tour molto particolare che vedrà protagonista il giovane rapper romano, all’anagrafe Davide Mattei:

Sabato 23 novembre al Mondadori Megastore di Milano (Piazza Duomo, 1 dalle ore 14.30 alle ore 19.30)

Martedì 26 novembre al Semm Music Store & More di Bologna (Via Guglielmo Oberdan 24f dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Giovedì 28 novembre alla Galleria del disco di Firenze (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Sabato 30 novembre alla Discoteca Laziale di Roma (Via Mamiani 62/A dalle ore 14.30 alle ore 19.30)

Venerdì 06 dicembre al Mondadori Megastore C/O CC Il Centro di Arese, Milano (Via Don N. Fedeli 3 dalle ore 15.00 alle ore 19.30)



FONTE FOTO: https://www.instagram.com

Che cos’è la Virtual Experience di tha Supreme

Per poter prendere alla virtual experience i fan dell’artista dovranno recarsi in negozio, acquistare l’album di 23 6451 in CD o vinile, oppure portare con sé lo scontrino dell’acquisto effettuato negli scorsi giorni, e mettersi in fila per poter ottenere la propria esperienza virtuale.

In cosa consisterà? Non proprio in un firmacopie, come da tradizione, ma nella possibilità di poter scattare una foto in realtà aumentata con il noto rapper e producer.

Di seguito l’audio di blun7 a swishland, un brano che ha spopolato sulle piattaforme streaming:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com