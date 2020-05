Covid-19 colpisce più gli uomini delle donne. Lo dimostrano diversi studi in cui si è evidenziato che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile. Ma qual è il motivo di questa differenza di genere? Secondo un’analisi condotta da Università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza Università di Roma, e pubblicata su ‘Metabolism’, la risposta è da cercare in un particolare tipo di ormone: il testosterone. Che potrebbe diventare una ‘sentinella’ per prevenire e curare Covid-19 nell’uomo. “In questa nostra ipotesi di lavoro abbiamo affrontato il problema del testosterone, l‘ormone maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile”, spiega Paolo Pozzilli professore ordinario di endocrinologia all’Università Campus Bio-Medico e direttore di endocrinologia e diabetologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Fonte