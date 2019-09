E’ stato rinviato il processo in Cassazione per Roberto Spada in relazione all’aggressione del giornalista della trasmissione Rai ‘Nemo’ Daniele Piervincenzi e dell’operatore Edoardo Anselmi, avvenuta il 7 novembre 2017 durante un servizio a Ostia. La quinta sezione ha accolto, nonostante il parere contrario del sostituto pg, l’istanza di rinvio presentata dal difensore di Spada impegnato questa mattina in udienza davanti alla Corte d’Assise di Roma dove è in corso il maxiprocesso nell’aula bunker di Rebibbia a carico di diversi esponenti del clan. Per Spada, imputato in quel procedimento, è stata chiesta la scorsa settimana dai pm della Dda la pena dell’ergastolo.

