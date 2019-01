Brutto incidente per Enrico Ruggeri che ieri sera, mentre guidava in direzione Sanremo, è rimasto vittima di uno spaventoso testacoda che ha distrutto l’auto sulla quale viaggiava. Fortunatamente illeso, il cantante parla di ‘miracolo’ su Instagram, dove ha postato una foto dell’automobile incidentata. “Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto – scherza l’artista – non è neanche conciata così male. Grazie a @riknocera anche da parte di @lavalentinaspada e @stefaniaalati”. E tra gli hashtag utilizzati da Ruggeri, ecco spuntare ‘#survivor’, ‘#ohmygod’, ‘#fear’, ‘#miracle’ e un liberatorio ‘#culo’.

Fonte