Test Sepang, Pedrosa super

E’ di Dani Pedrosa il miglior tempo nella prima delle tre giornate di test sul circuito di Sepang per la classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha girato in 1’59″427 precedendo le due Ducati ufficiali del forlivese Andrea Dovizioso (1’59″770) e del connazionale Jorge Lorenzo (1’59″802). In quarta e quinta piazza altre due Ducati quelle del team Pramac del ternano Danilo Petrucci (2’00″123) e dell’australiano Jack Miller (2’00″178). Sesto posto per Valentino Rossi (2’00″233) con la migliore della Yamaha che si lascia alle spalle il campione del mondo in carica lo spagnolo Marc Marquez (2’00″290).