– Un farmaco in uso contro il cancro si promette efficace nella cura del Parkinson dopo un trial clinico di fase II i cui risultati sono apparsi sulla rivista Jama Neurology. Il farmaco, Nilotinib, è stato testato su 75 pazienti ed ha dimostrato non solo di essere sicuro e ben tollerato, ma anche di ridurre in modo significativo le proteine tossiche nel cervello tipiche della malattia (Tau e l’Alfa-sinucleina), quindi di ridurre la neurotossicità e infine di rallentare il declino delle abilità motorie e non dei pazienti, migliorandone la qualità di vita. Il farmaco è stato testato in due dosi differenti e confrontato con un placebo.

“Abbiamo visto che i pazienti che hanno assunto il nilotinib totalizzavano risultati migliori ai test delle abilità motorie e riferivano una migliore qualità di vita rispetto ai pazienti del gruppo placebo – spiega Fernando Pagan, autore principale del lavoro -. Queste sono osservazioni importanti che suggeriscono che nilotinib sia in grado di stabilizzare la malattia, un potenziale effetto cosiddetto ‘modificatore’ del decorso della malattia che non è mai stato osservato con alcun altro agente farmacologico”, conclude.