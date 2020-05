Dopo le delibere lombarde che hanno aperto alla possibilità per i laboratori privati autorizzati di eseguire test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi contro Sars-CoV-2, il Centro medico Santagostino (Cms) è stato fra i primi network a cominciare con il servizio rivolto ai cittadini. Costo dell’esame, che si basa su sangue venoso, 35 euro. In poche ore sono piovute migliaia di prenotazioni e la scorsa settimana sono cominciati i prelievi. Dai dati dei primi 2 giorni – il 15 e 16 maggio – in cui i test erogati sono stati in tutto 1.039, emerge che a livello complessivo quasi un test su 10 (9,82%) è positivo agli anticorpi contro il nuovo coronavirus.

