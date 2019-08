Macabro ritrovamento in un appartamento di Piacenza. La polizia ha trovato un teschio umano, un altare pagano, statue ritraenti idoli in forma umanoide-caprina, un coltello da cucina. Simboli verosimilmente riconducibili a culti esoterici, pagani e satanisti. Sono in corso mirati accertamenti da parte dei poliziotti della squadra mobile – sezione criminalità organizzata e straniera – quella anti- sette, coordinati dal servizio centrale operativo della polizia. Il presunto teschio umano è stato quindi sottoposto a sequestro penale, mentre tre persone sono state denunciate per ricettazione.

