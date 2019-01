“Ho deciso di parlare per evitare che arrivasse in Italia un esercito di kamikaze. Vi racconto come funzionano gli ‘sbarchi fantasma’ dalla Tunisia alla Sicilia”. E’ l’agosto del 2016 e il primo pentito della Jihad decide di saltare il fosso e raccontare agli investigatori come funzionano queste ‘agenzie di viaggio’ all inclusive che, in cambio di circa 2.500 euro prevedono un viaggio a bordo di gommoni superveloci, ultimo modello. Tunisia-Sicilia in poche ore. E tutto senza rischio, come invece accade a chi fa la traversata dalla Libia a bordo di barconi malandati o di gommoni bucati. All’alba di oggi, grazie al racconto del collaboratore di giustizia tunisino, è scattato il blitz anti terrorismo, coordinato dalla Dda di Palermo, e condotto dal Ros dei Carabinieri e dell’Arma territoriale di Palermo e Trapani, che ha portato al fermo di quindici persone. I magistrati della Procura antimafia di Palermo sono convinti che ci sia una “attuale e concreta minaccia alla sicurezza nazionale”. Da qui la decisione del provvedimento di fermo, senza aspettare l’ordinanza cautelare.

Fonte